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مراسل العالم عن مصادر محلية: المجموعات المسلحة التابعة للجيش التركي تستهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع قسد في قريتي صيدا ومعلق والطريق الدولي M4 شمال الرقة السورية

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-06-2022

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