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تعز.. إضراب شامل للتجار تنديدا بأعمال التقطع وابتزاز عصابات قوى العدوان

تعز.. إضراب شامل للتجار تنديدا بأعمال التقطع وابتزاز عصابات قوى العدوان
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة تعز اليوم السبت، إضراباً شاملاً للتجّار تنديدا بعمليات الابتزاز التي يتعرضون لها من قبل العصابات المسلحة التابعة لقوى العدوان.

العالم- اليمن

وأكدت مصادر محلية أن التجار أغلقوا محلِاتهم التجارية في عموم الشوارع الرئيسية وسط مدينة تعزّ منذ ساعات الصباح الأولى، متهمين فصائل تحالف العدوان في تعز بإدارة نشاط العصابات لتحقيق مكاسب مالية.

وطالبوا بالقبض على العصابات المسلحة التي تفرض عليهم إتاوات ومبالغ مالية دون وجه حق.

وكان تكتل تجار تعز نفذ الثلاثاء الماضي إضراب شامل وإغلاق جميع المحلات التجارية بمدينة تعز، بالتزامن مع استمرار إضراب سائقي الشاحنات في إضرابهم بسبب تقطعات عصابات مسلحي قوى العدوان.

جدير بالذكر أن سائقي شاحنات النقل في محافظة تعز نفذوا السبت الماضي، إضراباً عن العمل احتجاجاً على عمليات التقطع والقتل التي يتعرضون لها من قبل مسلحي تحالف العدوان في الطريق العام بمحافظة لحج.

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تعز.. إضراب شامل للتجار تنديدا بأعمال التقطع وابتزاز عصابات قوى العدوان