دعوات دولية تحث الأطراف الليبية على التزام وقف إطلاق النار

العالم- ليبيا

وأسفرت هذه الاشتباكات العنيفة، التي وقعت مساء أمس الجمعة وصباح اليوم بالقرب من سوق الثلاثاء، بين مجموعتين مسلحتين غربي ليبيا، عن سقوط قتيل وخسائر مادية كبيرة.

وقال المتحدّث باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إنّ "الأمين العام أحمد أبو الغيط، يعرب عن شديد انزعاجه إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات مسلحة، وما تردد من أنباء حول مواصلة التحشيد في المناطق المحيطة بالعاصمة".

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة، فإنّ "أبو الغيط أهاب بجميع الأطراف الليبية، الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، باعتباره المنجز الأبرز والأهم الذي شهدته الساحة الليبية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020"، مشدداً على "السعي لتنفيذ كافة بنوده واستحقاقاته، وفي مقدمتها البند الخاص بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد".

وحذّر رشدي من "عودة خيار الاحتكام إلى السلاح مجدداً في ليبيا، بعد أن أثبتت التجربة فشله التام في حسم الصراع لصالح أي من الأطراف، التي لم تجنِ من ورائه سوى إراقة الدماء وإهدار ثروات البلاد دون طائل".

بدورها، عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها العميق" من معارك "بأسلحة ثقيلة" أدّت إلى تعريض حياة المدنيين للخطر.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الأميركية ستيفاني ويليامز، في تغريدة في "تويتر": "كفى، أطالب بالهدوء المطلق وبحماية المدنيين".