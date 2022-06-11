برلماني أوروبي: أزمة الطاقة ستعيد أوروبا والعالم الغربي بأسره 30 عاما إلى الوراء

العالم-اوروبا

ونشر عضو البرلمان الأوروبي ميسلاف كولاكوسيتش، تغريدة حذر فيها من الحرب على الوقود الأحفوري والتي ستعيد أوروبا والعالم الغربي بأسره 30 عاما إلى الوراء.

قائلا: "الأوروبيون سيركبون الدراجات لأنهم لا يستطيعون شراء السيارات".

وبحسب النائب، فإن الحرب على موارد الطاقة ستؤدي إلى انهيار اقتصادي واسع النطاق. قائلا: "لقد أنشأنا حضارة حديثة بفضل الوقود الأحفوري. وبدونه، سنصبح غير قادرين على المنافسة تماما".

بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت بعض الدول عن تجميد الأصول الروسية، وغادرت العديد من العلامات التجارية البلاد. ووافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على ست مجموعات من العقوبات، والتي تنص على وجه الخصوص على التطبيق التدريجي لحظر على استيراد الفحم والنفط. ووصف الكرملين تصرفات الغرب بأنها حرب اقتصادية ، لم يكن مثلها بعد، لكنه شدد على استعدادهم لمثل هذا التطور في الأحداث.