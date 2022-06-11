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مصادر يمنية عن مصدر عسكري: قوى العدوان ومرتزقتها ارتكبوا 218 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

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