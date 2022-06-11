شاهد.. تظاهرات حاشدة ضد العنف المسلح في أنحاء أميركا

العالم - خاص بالعالم

وقالت منظمة 'مسيرة من أجل حياتنا'، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، إنها خططت لأكثر من 450 تجمعا، ويشمل ذلك تجمعات في نيويورك ولوس انجليس وشيكاجو.

جلبت مسيرة المنظمة في 2018 في واشنطن، مئات الآلاف من الأشخاص إلى عاصمة البلاد للضغط على الكونغرس لاتخاذ إجراء تشريعي، لكن المعارضة الجمهورية منعت إقرار أي قيود جديدة على الأسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وتحمل تجمعات هذا العام في واشنطن رسالة بسيطة للقادة السياسيين، بحسب المنظمين تقول ' إن تقاعسكم يقتل الأمريكيين'.

تأتي هذه التجمعات في أعقاب قيام مسلح في أوفالدي بولاية تكساس بقتل 19 طفلا ومعلمتين في 24 مايو أيار، وقيام مسلح آخر بقتل عشرة أشخاص سود في متجر بقالة في بوفالو في نيويورك في هجوم عنصري.

ودعت منظمة 'مسيرة من أجل حياتنا' إلى حظر الأسلحة الهجومية، والتحقق من الخلفية العامة لأولئك الذين يحاولون شراء الأسلحة، ووضع نظام ترخيص عام، يسجل أسماء من يملكون أسلحة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعهدت مجموعة من مفاوضي مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي، والجمهوري بالتوصل إلى اتفاق، وترتكز جهودهم على تغييرات متواضعة نسبيا مثل تحفيز الولايات على إقرار قوانين للرقابة على الأسلحة تتيح للسلطات منع الأفراد الذين يعتبرون خطرا على الآخرين من حيازة أسلحة.

وأقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مجموعة شاملة من إجراءات السلامة المتعلقة بحمل الأسلحة، لكن ليس هناك فرصة أمام التشريع لنيل الموافقة في مجلس الشيوخ، حيث يعارض الجمهوريون القيود المفروضة على الأسلحة باعتبارها انتهاكا للتعديل الثاني للدستور الأمريكي لحق حمل السلاح.