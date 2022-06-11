شاهد.. مستجدات المشهد السياسي السوداني

العالم - مراسلون

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير المصباح محمد أحمد: "الهدف الاساسي لقوى الحرية والتغيير وهو تشخيص الازمة، وهي تكمن في الانقلاب القائم ولمعالجة هذه الاومة يجب انهاء هذا الانقلاب".

في الجانب الاخر ارتضت قوي الحرية والتغيير لقاء جمعها بعدد من العسكريين في المجلس السيادي بدعوي انهاء الانقلاب العسكري، وتكوين حكومة مدنية قبل المضي لمرحلة اخري.

واستشعرت الالية الثلاثية للحوار التي تضم الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد، استشعرت الموقف وآثرت ان تلتقي مكونات الحرية والتغيير إذ اقرت الآلية سابقًا بألا جدوي من الحوار في غياب هذه القوي وتنسيقيات لجان المقاومة السودانية.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير: " على اسستعداد للتعاطي الايجابي مع الآلية الثلاثية لتحقيق ما نريده تحت عنوان واضح هو انهاء الانقلاب وما ترتب عليه واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي بسلطة مدنية كاملة".

وعقدت قوي الحرية والتغيير اجتماعًا عقب لقائها الالية الثلاثية للحوار للنظر في ترتيبات المرحلة القادمة إذا وافق العسكر علي التنحي عن السلطة وتكوين حكومة مدنية.

وبالرغم من هذه التطورات الا ان المشهد السياسي ما زالت تسوده الضبابية.

على العموم هو حجر القي ربما يحرك البركة الساكنة من الجمود السياسي والتعقيدات ايضا التي تعيشها البلاد وينتظر الشعب السوداني ما ستسفر عنه لقاءات الحرية والتغيير مع العسكر رغم عدم رضاءه عن هذه الاجتماع اصلا.

برغم من ان الشارع يعرف ان السياسة فن الممكن الا انه لا يثق في العسكر الذي انقلب علي الشرعية ومازال يقتل في شعبه عبر تظاهراته السلمية المستمرة في شوارع الخرطوم وبقية الولايات.

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