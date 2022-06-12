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ارتفاع ضحايا انفجار درعا إلى 11 شهيدا وتفكيك ألغام أخرى بالمكان

ارتفاع ضحايا انفجار درعا إلى 11 شهيدا وتفكيك ألغام أخرى بالمكان
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الداخلية السورية ارتفاع عدد الشهداء جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة دير العدس بريف درعا الشمالي إلى 11 شهيداً.

العالم-سوريا

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، “أن لغماً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر بمركبة شاحنة على متنها عمال ورشة حصاد القمح في منطقة العيون شرق دير العدس بمحافظة درعا ما أدى إلى استشهاد 11 شخصاً وإصابة 26 آخرين بجروح”.

وأوضحت الوزارة ان وحدات الهندسة فجرت لغمين وفككت لغماً ثالثاً مضاداً للدبابات على بعد ما يقارب 25 متراً من مكان الانفجار.

بدوره أفاد مدير الصحة في درعا الدكتور أشرف برمو بأنه تم إسعاف 17 من المصابين إلى مشفى المجتهد بدمشق والباقي إلى مشفى الصنمين بريف درعا.

وتشهد بعض مناطق درعا وريفها حوادث تفجير ألغام خلفتها التنظيمات الإرهابية التي عاثت ترهيبا في المنطقة.

وأصيب ثلاثة أطفال بجروح في الثاني والعشرين من الشهر الماضي بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في مدينة انخل بريف درعا الشمالي.

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