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تونس..القضاء العسكري يبدأ محاكمة صحفي بسبب تصريحاته ضد الجيش

تونس..القضاء العسكري يبدأ محاكمة صحفي بسبب تصريحاته ضد الجيش
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

أوقفت الشرطة العسكرية التونسية مساء السبت صحفيا بتهمة اشاعة الهرج والاعتداء على كرامة الجيش بعد أن أدلى بتصريحات بشأن تحريك المؤسسة العسكرية ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.

العالم - تونس

وأعلن بيان من النيابة العسكرية عن فتح تحقيق مع الصحفي صالح عطية حول تصريحاته على قناة "الجزيرة" القطرية يوم الجمعة، قال فيها إن الرئيس قيس سعيد أمر الجيش بإغلاق مقرات الاتحاد ووضع قيادييه تحت الإقامة الجبرية لكنه لم يمتثل.

ويسود الفتور علاقة الرئاسة بالاتحاد، الذي يملك نفوذا تقليديا في البلاد.

ونفى الأمين العام للمنظمة النقابية نور الدين الطبوبي يوم أمس المعلومات المتداولة وحذر من أن "الأمن القومي التونسي خط أحمر".

وقال مصدر نقابي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الأمن أوقف عطية مساء السبت وفق ما أفادت به عائلته ويجري التحقيق معه بثكنة العوينة بالعاصمة.

وتحقق النيابة العسكرية مع الصحفي من أجل جرائم إثارة الهرج والقتل والسلب ونسبة أمور غير قانونية دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

وكان الجيش دعم خطوة الرئيس تجميد البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو 2021. وطالب الاتحاد بأن تبقى المؤسستين العسكرية والأمنية على الحياد في الأزمة السياسية بين الرئيس وخصومه.

وتعهد الرئيس التونسي بحماية الحقوق والحريات لكن نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية انتقدت تواتر إحالة صحفيين ومدنيين على القضاء العسكري.

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