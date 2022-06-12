شاهد..مقدسي ومقدسية حققا حلمهما رغم أنف الاحتلال

العالم - فلسطين

وفي ذاك اليوم الذي كان فارقا في حياة عائلة الرجبي، قطعت ربيحة على نفسها عهدا أن تزف من منزل والدها حتى وإن أصبح ركاما، وبالفعل حققت وعدها من فوق ركام منزل ذويها المهدم.

فرحة فوق الركام

فرحة فوق الركام انتزعت من بين أنياب جرافات الاحتلال، وصنعت فرحتها التي كانت كالجمر في وجه المحتل وسياساته الظالم بحق سكان مدينة القدس وخصوصا بلدة سلوان.

ومن أمام منزل أكوام الحجارة وركام المنزل المهدم بسلوان قالت: "أنا حكيت للعالم إنه أنا طالعة من أمام ركام بيت أهلي وهاد تحـدي للاحتلال ورح أكمل".

وأوضحت الرجبي أنها تحدت الاحتلال وسياساته الظالمة بحق أهلها وذويها وبحق المقدسيين، مضيفة: "وها أنا أزف من بيت والدي وفرحتي كما هي، وهذا تحدٍّ كبير للاحتلال".

مقدسي

وأشارت الرجبي إلى أن رسالتها اليوم وفي يوم عرسها أنها مصرة على الحياة، وأن أهل القدس يخرجون حتى من تحت الركام.

يوم الهدم

وفي صبيحة يوم 10 من مايو 2022، تفاجأت عائلة الرجبي باقتحام قوة كبيرة من قوات الاحتلال منزلها في بلدة سلوان ومحاصرته وطرد ساكنيه، وشرعت في أعمال الهدم والتجريف في حينه، سارقة حياة وذكريات وأحلام ثلاثين فردا منهم بعد أن كانوا يعيشون في بيتهم المكون من طابقين.

تصف ربيحة ما حدث وتستذكر الأحداث فتقول: "كنا جالسين في منزلنا بأمان، وفجأة سمعنا صوت الصراخ وتحطيم الأبواب حيث قوة كبيرة من جيش الاحتلال أخرجتنا من منزلنا تحت تهديد السلاح".

وأضافت ربيحة: "لقد تفاجأنا من وحشية الاقتحام، والاعتداء على جميع الأفراد في المنزل، وأرادوا إخراجنا من المنزل دون حتى أن نرتدي ملابسنا".

وأشارت ربيحة إلى أن المجندات اللائي رافقن القوة استهزأن بالعائلة، وسخرن منهم، وأخبرن العائلة أن المنزل سيهدم وسط ضحكات استفزازية، ومحاولات استفزاز مشاعر العائلة.

وأوضحت ربيحة أن فقدان منزل العائلة كان صعبا جدا، فلا تستطيع وبكل مفردات اللغة أن تصف المأساة التي حلت بها وعائلتها، متابعة: "أحلامنا وحياتنا كلها تم هدمها، وشعور بالقهر أكبر من أن يوصف فقد أحسست بحرقة في قلبي".

واليوم وبعد شهر من هدم منزلها، وتدمير ذكريات عائلة اجتمعت لسنوات تحت سقف منزل مكون من طابقين، أصرت ربيحة الرجبي على صناعة الفرح من تحت الركام، لتوصل رسالتها ورسالة كل فلسطيني مقدسي للاحتلال مفادها "إن هدمتم بيوتنا فسنخرج من تحت الركام أقوى".

من جانبه علق زوجها على ما أقدما عليه بما يلي:

مقدسي