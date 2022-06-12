أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 12 يونيو2022

اطلاعات ..

القائد بلقائه مع الرئيس الفنزويلي الضيف ..المقاومة السبيل الوحيد للإنتصار مقابل الضغوط الأمريكية

ابرار ..

الرئيسان إبراهيم رئيسي ونيكولاس مادورو يوقعان على وثيقة تعاون شامل لمدة عشرين عاما

جوان ..

كلام عن إستئناف مفاوضات فيينا بأوج أجواء التوتر, وتساؤلات مطروحة بظل تصاعد المواجهة

مردم سالاري ..

المندوب الروسي يتحدث عن إمكانية العودة لمفاوضات فيينا بمعرض إنتقاده قرار مجلس الحكام

جمهوري اسلامي ..

محافل إعلامية بفلسطين المحتلة تؤكد نشر الكيان الصهيوني منظومات رادارية بالبحرين والإمارات

عصر ايرانيان ..

الحكومة الصهيونية برئاسة نفتالي بينيت تقف على حافة السقوط تماما

خراسان ..

المحكمة العليا ببريطانيا تعطي الضوء الأخضر لخطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا بأفريقيا

سياست روز ..

أجواء إدانة دولية واسعة قرار بريطانيا بترحيل اللاجئين الى رواندا

حمايت ..

الصين تتهم أمريكا بنهب ثروات الشعب السوري على نطاق واسع

رويش ملت ..

قائد بحرية الحرس .. كل من يفسح المجال للتغلغل الصهيوني بالمنطقة سيزعزع أمنه أولا

كيهان ..

الكيان الصهيوني , إنفجارات وحرائق وصراعات سياسية بالداخل , وتظاهر فارغ بالقوة في الخارج

وطن امروز ..

قائد الدفاع الجوي للجيش.. إيران القوة المتفوقة بإمتياز إقليميا في قدرات الدفاع الجوي

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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وطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت في افتتاحيتها ( قمع الفلسطينيين ورغبة آل سعود بالتطبيع) مع الكيان الصهيوني.. الاسابيع الاخيرة حملت معها مؤشرات واضحة حول وجود تحركات لايجاد ارضية لتطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني . ( إن السعودية شجعت الإمارات والبحرين على الإعتراف بالكيان الصهيوني لتعبيد الطريق أمام إلتحاقها بالركب بعد ذلك ) ان ادارة بايدن تعمل على التمهيد لدخول السعودية رسميا لمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد مرحلة العلاقات التجارية الخفية بين الطرفين , ولعل تحركات واشنطن لتسهيل نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الاحمر من مصر للسعودية مقابل فتح الاخيرة اجواءها امام طائرات الكيان خطوة رئيسية بمسار التطبيع في ظل انباء عن رغبة مشتركة لاقامة جسر بين السعودية وهاتين الجزيرتين ومنهما لفلسطين المحتلة . وفي هذا الخضم يصعد الكيان الصهيوني جرائمه ضد الفلسطينيين مستغلا هذا الانكفاء العربي .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياسة روز في مقالها ( أهداف معتدي )... الكيان الصهيوني صعد غاراته الجوية وهجماته الصاروخية على سوريا في الايام الاخيرة كما وسع من دائرة حربه النفسية وتهديداته ضد ايران وكل ذلك في الوقت الذي تتحدث فيه محافل سياسية بتل ابيب والعالم عن قرب انهيار حكومة نفتالي بينيت .

( إن تصعيد الكيان الصهيوني لغاراته على سوريا ولتهديداته لبلادنا مؤشر ضعف وهلع بالتاكيد وليس مؤشر قوة) فما يقوم به هذا الكيان هو محاولة للايحاء للداخل والعالم بأنه مازال رقما رئيسيا في المعادلات الاقليمية وفي الوقت الذي لم يعد يخفي فيه كبار مسؤولين حاليين وسابقين بهذا الكيان الغاصب مخاوفهم لا بشأن سقوط او بقاء هذه الحكومة او تلك بتل ابيب بل بمستقبل " الكيان الصهيوني بشكل عام وفيما اذا كان سيشهد العقد المقبل ام لا في ظل ازماته الاقتصادية والامنية وصراعاته الداخلية وتعاظم قدرات المقاومة.

جمهوري اسلامي..

صحيفة جمهوري اسلامي نشرت تقريرا يتحدث عن ( مظاهرات بالهند تنديدا بالإساءات للمقدسات الإسلامية ) جاء فيه .. مسلموا الهند يواصلون مظاهراتهم الغاضية ضد اساءات مسؤولين بحكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم للمقدسات الاسلامية وخاصة للرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم .

( الشطة الهندية أعلنت عن مصرع شخصين وإصابة العشرات بينهم عناصر شرطة في مواجهات مع المتظاهرين بالعديد من المدن) ويبدو ان تاكيد حكومة نارندرا مودي احترامها لجميع الاديان واعتذار اولئك الذين اطلقوا التصريحات المسيئة لم بخففا من غضب المسلمين الهنود حيث تتعالى الاصوات الداعية لتقديم الحكومة اعتذارا رسميا صريحا للمسلمين مع طرد الذين يقفون وراء هذه الاساءات.

ايران ..

صحيفةايران سلطت الضوء على بدء الانتخابات التشريعية في فرنسا وكتبت في مقالها ( إئتلاف ماكرون يقف على الحد ).. من الصعب التكهن بنتائج الانتخابات البرلمانية التي بدأت اليوم بفرنسا وسط تكهنات واسعة بأن "حزب الجمهورية للامام " بزعامة الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون سيواجه وحلفائه منافسة شديدة من "حزب فرنسا الآبية" بزعامة جان لوك ميلينشون الذي يتزعم التيار اليساري بشكل عام . ( ميلينشون تبوء المرتبة الثالثة بالإنتخابات الرئاسية الفرنسية وفوز حزبه وحلفائه بالإنتخابات التشريعية سيقيد يد ماكرون بشدة )

فحصول "حزب فرنسا الآبية" واليسار الفرنسي على الاغلبية النيابية في البرلمان الفرنسي الجديد سيضع الرئيس الفرنسي وحكومته تحت رحمة المعارضة البرلمانية خاصة في ظل وجود تيار يميني متطرف معارض بالبرلمان, فهنام خلافات في الرؤية حول العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية بين ماكرون وقوى المعارضة من يسارية ويمينية ايضا .

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في مقالها(زيارة بايدن المحتملة للسعودية).. هناك تساؤلات عما اذا كان بايدن سيزور السعودية حقا في اطار جولته الشرق اوسطية القريبة في ظل انتقاداته لها بشأن حقوق الانسان ام لا ؟ . ( إن أمريكا دعت السعودية لزيادة إنتاجها النفطي لتغطية النقص بالأسواق بسبب العقوبات على روسيا بالأزمة الأوكرانية ) وهذا الامر يعني ان امريكا بحاجة للنفط السعودي لخفض اسعار النفط العالمية والتي بلغت مستوى بات يرهق اقتصادها واقتصاديات البلدان الغربية الحليفة لها . نعم هناك ملاحظات وانتقادات جدية داخل الولايات المتحدة وخارجها من ان زيارة بايدن للسعودية تتناقض مع مواقفه السلبية المعلنة مقابل السعودية بشان قضايا حقوق الانسان وقضية قتل خاشقجي , ولكن كل شيئ يبقى مباحا في السياسة الغربية عندما يكون النفط مطروحا على الطاولة , فحقوق الانسان وقضية خاشقجي ستوضعا على الرف مقابل زيادة انتاج النفط وقد يتم الاكتفاء في مثل هذه الزيارة بعبارات تقليدية بشان ضرورة احترام حقوق الانسان وانتهى الامر .