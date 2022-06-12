اتحاد الشغل التونسي ينفي تحرّك الجيش ضده

العالم - تونس

ونفى الأمين العام للاتحاد "نورالدين الطبوبي"، في خطاب ألقاه أمام جموع من العمال في قصر المؤتمرات بالعاصمة، يوم أمس، ما ردّدته تقارير إعلامية بشأن اعتزام الجيش تنفيذ أوامر الرئيس "قيس سعيد"، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بغلق مقرات الاتحاد وإخضاع قيادييه للإقامة الجبرية.

وكان الجيش دعمَ خطوة الرئيس تجميد البرلمان، وإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021.

وقال “الطبوبي”: “الأمن القومي لتونس خط أحمر… الجيش لم يتصل بنا، الجيش جمهوري، وهو حامي للوطن".

وكان الاتحاد رفض المشاركة في حوار وطني دعا إليه الرئيس "سعيد" تمهيداً لعرض دستور جديد على الاستفتاء، وبرّر موقفه بغياب "التشاركية" في الحوار، وسيطرة النزعة الفردية للرئيس في تحديد نتائجه بشكل مسبق.

ويسود فتور في علاقة الرئاسة بالاتحاد، الذي يملك نفوذاً تقليدياً في البلاد، وسبق أن قاد حواراً وطنياً بين الفرقاء السياسيين بنجاح في أزمة 2013.

وانتقد الطبوبي، في كلمته، خطوة الرئيس بعزل العشرات من القضاة وهيمنته على مؤسسات الحكم عبر صلاحياته التنفيذية والتشريعية الموسّعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام.

وقال الطبوبي :"لا استبداد، ولا أحد يضع يديه على القضاء مهما كان، نريد القضاء مستقلاً… نريد أمناً جمهورياً للتونسيين وللدولة وليس للأشخاص، ولا أن نزجّ بها في المعارك السياسية".

ويعترض اتحاد الشغل أيضاً على خطط الحكومة لتنفيذ حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد، وتشمل مراجعة الدعم الحكومي، وكتلة الأجور، وإصلاح المؤسسات العمومية، وخفض أعداد الموظفين في القطاع العام.

وكان الاتحاد أعلن إضراباً عاماً في القطاع العام يوم 16 يونيو/حزيران الجاري.