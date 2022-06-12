تنازلات ترضي 'واشنطن والرياض' على حساب الشارع

العالم - مقالات وتحليلات

وتم ذلك بين من يرى فيه فرصة لإيجاد حل للأزمة السياسية، وبين من يعترض عليه خوفاً من تكرار أخطاء الماضي، وألاعيب العسكر الساعين للخروج من مأزق الانقلاب.

الاجتماع عقد بوساطة سعودية - أميركية، قادتها مساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في، وسفير الرياض في الخرطوم علي بن جعفر.

وخرجت تفاصيله ببيان من "الحرية والتغيير" أكد فيه أنه دخل الاجتماع بغرض تقديم مقترح أساسي أمام الوسطاء والعسكر، يتعلق بإنهاء الانقلاب العسكري لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما ترتب عليه من قرارات وإجراءات، وتسليم السلطة للشعب عبر إجراءات واضحة.

وأشار التحالف إلى أن الوسيطين طلبا منه تقديم رؤيته كاملة في هذا الصدد في اجتماعات مقبلة، لم تحدد تواريخها.

كما تمسك التحالف، في بيانه، بأن تكون المفاوضات محصورة بين فريقين فقط، الأول فريق الثورة وقواه الحية، والآخر فريق الانقلاب ومؤيديه، من دون إغلاق طاولة التفاوض أمام أحزاب وتحالفات أخرى بعيدة عن أزمة الانقلاب.

أبدى العسكر استعدادهم للتعاطي مع مقترحات قوى الحرية والتغيير، من خلال الموافقة على تقديمها رؤيتها المتكاملة للحل

وأكد أن أي عملية سياسية يجب أن تبدأ بإنهاء الانقلاب، والتأسيس الدستوري الجديد الذي يقوم على سلطة مدنية كاملة، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة من دون مشاركتها في السلطة المدنية، والقيام بإصلاحات أمنية وعسكرية لبناء جيش واحد ومهني وقومي.

وبحسب المصادر، فقد أبدى العسكر استعدادهم للتعاطي مع مقترحات قوى الحرية والتغيير، من خلال الموافقة على تقديمها رؤيتها المتكاملة للحل.

كما وافق العسكر على أن يقدم التحالف رؤية أخرى حول إجراءات تهيئة المناخ، وشكّلا لهذا الغرض، بحسب مصادر "العربي الجديد"، لجنة مشتركة مكونة من الفريق شمس الدين الكباشي، وهو عضو في مجلس السيادة الحالي، ليمثل العسكر، وطه عثمان القيادي في "الحرية والتغيير".

وتأتي تنازلات العسكر، ولو بطريقة ظاهرية، بعد فشلهم في التقدم خطوة واحدة، بعد بيانهم الأول قبل أكثر من 7 أشهر، والفشل في تشكيل حكومة بديلة لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لملء الفراغ الدستوري التي خلفها قرار إقالتها. كما عجز العسكر عن إقناع الشارع بفكرة الانقلاب، إذ تستمر بصورة شبه يومية التظاهرات والمواكب ضد الانقلاب.

وفي تطور لاحق، التقت الآلية الثلاثية أمس السبت بقوى إعلان الحرية والتغيير. وقال القيادي في "الحرية والتغيير" عمر الدقير، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، إنهم "أبلغوا الآلية بأنهم لن يكونوا جزءاً من حوار يشرعن الانقلاب، ولا ينهيه، ولا يؤدي إلى قيام سلطة مدنية من قوى الثورة".

وأكد أن "قوى الحرية والتغيير غير راغبة كذلك في الدخول في شراكة جديدة مع العسكر، الذين عليهم العودة إلى ثكناتهم كما يطالب الشارع". وبدا أن قيادات "الحرية والتغيير" تحاول الدفاع عن موقفها، خصوصاً بعد تصاعد الانتقادات لها جراء موافقتها على لقاء العسكر.

وحول حدود التنازلات التي يمكن أن يقدمها تحالف قوى الحرية والتغيير خلال عملية الحوار، أشار الريح محمد صادق إلى أن التحالف لم يصل إلى مرحلة التفكير في التنازلات، لأن ذلك رهن بقيام المكون العسكري "أولاً بإجراءات تهيئة المناخ بإنهاء العنف بحق المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح المعتقلين، والتراجع عن القرارات الارتدادية بتمكين عناصر النظام البائد (نظام عمر البشير)، وإنهاء الحوار الذي تشرف عليه الآلية الثلاثية، وكل ذلك من أجل تحقيق مناخات إيجابية للحوار".

وبشأن ما تردد عن مقترحات لخروج آمن للعسكر، نفى صادق وجود مقترحات عملية في هذا الصدد، لكنه لم يستبعدها مستقبلاً إذا كانت ستساهم في تحقيق التحول الديمقراطي، على ألا يشمل ذلك حق أولياء الدم في القصاص وفق ما تثبته التحقيقات الجنائية.

وحول مدى قبول الشارع بعملية الحوار مع العسكر، نبّه صادق إلى أن تحالف "الحرية والتغيير" حمل مطالب الشارع الرئيسية وحوّلها إلى برنامج سياسي ووضعها على الطاولة، وإن تحققت ووجدت طريقها للتنفيذ، فلن تجد معارضة.

وكان عدد من الأحزاب السياسية والأجسام النقابية ولجان المقاومة السودانية قد رفض ما ذهب إليه تحالف "الحرية والتغيير"، وعده خيانة لشعار رئيسي بعد الانقلاب أجمع عليه الشارع بأن "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".

وكان لافتاً بروز أصوات أجسام داخل التحالف ترفض ما جرى، مثل محمد ناجي الأصم، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، الفصيل الموالي لـ"الحرية والتغيير"، وهو أحد أيقونات الثورة في نسختها الأولى، والذي أبدى، في تغريدة استنكاره القاء الخميس الماضي، وعدّه تكراراً من "الحرية والتغيير" لتجربة الأخطاء وسوء التقدير.

وبيّن الأصم أنه لا يعقل أن يكون السبب المعلن من التحالف لقبوله الجلوس بصورة مباشرة مع المجلس العسكري الانقلابي هو دعوة المبعوثة الأميركية والسفير السعودي فقط.

واعتبر أن "إسقاط الانقلاب وتأسيس انتقال ديمقراطي جديد لا يمكن أن يحدث من دون إزاحة الزمرة العسكرية الانقلابية المجرمة من المشهد تماماً، وإبعاد المؤسسة الأمنية والعسكرية من السلطة والمال، ومن الصراع السياسي".

وأكد أن "العسكر حاولوا مرات عدة، وجربوا أن يستولوا على السلطة، وفشلهم في تحقيق ذلك لا يعني أنهم تخلوا عن الفكرة، إنما يبحثون فقط عن هدنة جديدة يعيدون فيها ترتيب أوراقهم لانقلاب جديد وضحايا وشهداء آخرين".

أما تجمع المهنيين السودانيين بشقه الثاني، فقد عبر بشكل أكثر حدة عن رفضه اللقاء. وأوضح المتحدث باسمه مهند مصطفى، لـ"العربي الجديد"، أنّ اللقاء ليس فيه جديد وتخلٍ صريح من "الحرية والتغيير" عن شعارات الثورة، ولن يقود إلى حل للأزمة، بل يعقدها. واعتبر أنه "لن يؤدي أيضاً إلى محاسبة مرتكبي الجرائم بحق أبناء الشعب، ولا لتصفية جيوب النظام البائد، وهو في النهاية تكرار لتجربة الشراكة مع العسكر في 2019".

وبرأي مصطفى، فإن اللقاء سيقود فقط إلى نفخ الروح في الانقلاب، ومنحه فرصة أخرى لاستنزاف موارد الدولة عبر شركات المؤسسات العسكرية المالية وإهدار موارد الدولة.

واستنكر كل المبررات التي ساقتها قوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أنها مجرد تنازلات عن مبادئ من دون أن تحصل على أي تنازل. ولفت إلى أن "الحديث عن مخرج آمن للعسكر غير أخلاقي، لأن العسكر سفكوا دماء أكثر من 100 شهيد، وأصابوا 5 آلاف، وقاموا باغتصابات، وتلاعبوا بالأمن القومي وهربوا أطناناً من الذهب لروسيا، ويفكرون في بيع الموانئ السودانية، فلا يمكن الحديث بعد ذلك عن إفلاتهم من العقاب".

وقال مصطفى إن "توصيف أن السودان يمرّ بأزمة سياسية غير دقيق، لأن البلاد بمرحلة مخاض ميلاد جديد للسودان، عبر ثورة شعبية ستنتصر في النهاية، وتحقق جميع مطالبها، وتقوم بعملية فرز واسعة تبين من معها ومن ضدها".

يشار إلى أن تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان جسماً واحداً، تعرض إلى التقسيم. وفي مايو/أيار 2020، جرت انتخابات داخل التجمع فازت بها مجموعة فضلت، بعد شهرين من انتخابها، سحب التنظيم من قوى إعلان الحرية والتغيير، في حين رفضت مجموعة محمد ناجي الأصم النتيجة، واحتفظت باسم تجمع المهنيين السودانيين واستمرت عضواً في "الحرية والتغيير".

وقال الطيب محمد صالح، العضو في "لجان المقاومة" السودانية في منطقة الحاج يوسف في الخرطوم: "إنهم في لجان المقاومة غير معنيين تماماً بخيارات ومواقف تحالف قوى الحرية والتغيير وحساباته السياسية".

وشدد على أن "كل مواقف لجان المقاومة تعتمد بالأساس على ميثاق تأسيس سلطة الشعب الموقع عليه في مايو/أيار الماضي، وهو ميثاق يرفع شعار اللاتفاوض، ويفرض مواصلة التصعيد الثوري لحين سقوط الطغمة العسكرية، وهو ما نمضي به من خلال حراكنا اليومي، الذي دفعنا ثمنه أكثر من 100 شهيد حتى الآن".

وأضاف صالح لـ"العربي الجديد"، أن "المكون العسكري الذي جلست معه قوى الحرية والتغيير غير مؤتمن على أي عملية سياسية، ولا ينبغي أن يكون جزءا من أي حوار سياسي أو عملية سياسية أو شراكة، ويستوجب على المؤسسة العسكرية استبعاد القيادات الخمسة من أعضاء المكون العسكري"، في إشارة إلى البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالإضافة إلى شمس الدين كباشي وإبراهيم جابر وياسر العطا.

وأشار إلى أنه "بعد استبعادهم، وتسليم السلطة بشكل كامل للشعب لقيام سلطة مدنية، يتم الجلوس للحوار والنقاش حول قضايا الفترة الانتقالية، وهو نقاش محصور بين المدنيين أنفسهم، بعيداً عن المؤسسة العسكرية التي واجبها التفرغ لحماية الدستور وحدود البلاد".

من جهته، لفت أستاذ العلوم السياسية صلاح الدومة، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن الطرف الوحيد الذي عليه تقديم تنازلات لإنقاذ الدولة من الانهيار هو المكون العسكري، الذي أمامه طريق التنازل عن السلطة وتسليمها للمدنيين.

وبرأيه، فإن هذا أمر في حد ذاته ليس تنازلاً، بل حق منصوص عليه في الوثيقة الدستورية التي انقلب العسكر ضدها. وأشار إلى أن العسكر يواجهون ضغوطاً داخلية وخارجية منقطعة النظير، وسيكون مقترح الخروج الآمن مناسباً لوضعهم الحالي، وقد يقبلون به خصوصاً مع استمرار الاحتجاجات الشعبية وتزايد زخمها نسبة للضيق المعيشي وزيادة الوعي، وتكشف الحقائق للسودانيين وإدراكهم حقيقة فشل العسكر وأجندتهم.

وحول الاهتمام السعودي الأميركي بالسودان ودوافع توسطهما، أوضح الدومة أن واشنطن والرياض يدفعهما الإحساس بالمخاطر من تصرفات وتوجهات المكون العسكري، الذي أراد التلاعب بأمن منطقة البحر الأحمر الاستراتيجية، من خلال محاولات جلب قواعد روسية إلى المنطقة.

وأشار إلى زيادة أهمية المصالح الاقتصادية في السودان عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وما تركته وستتركه من تداعيات، لا سيما وجود البترول ومشتقاته في السودان، وهو أمر تستعد شركة "شيفرون" الأميركية لاستغلاله، وهي التي بدأت التنقيب عنه منذ سبعينيات القرن الماضي، مؤكداً أن كل ذلك، مع غيره من أسباب خارجية، سيدفع بعسكر السودان لتسليم السلطة بطريقة تحفظ لهم ماء الوجه ليس إلا.

العربي الجديد