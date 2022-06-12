الكويت بصدد رفع إنتاج النفط إلى 3.1 ملايين برميل يوميا

العالم - الكويت

وبيَّنت المصادر لصحيفة "القبس" المحلية، اليوم الأحد، أن القدرة الإنتاجية للبلاد في حال تشغيل جميع الآبار، تبلغ 2.9 مليون برميل يومياً، موضحةً أنَّ رفع القدرة الإنتاجية يتطلب مزيداً من الاستثمارات وتمويل مشاريع إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأفادت بأن القطاع النفطي يعمل وفق خطة استراتيجية من خلال وضع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج بما يتناسب مع أهدافه، إذ تعد التوجهات الاستراتيجية الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت من الأولويات.

وشددت المصادر على أن الكويت كانت وما زالت مزوداً آمناً وموضع ثقة لتزويد الأسواق العالمية بالنفط، وقادرة على زيادة إنتاجها بما يتماشى مع اتفاق "أوبك +".

وأضافت أن شركة "نفط الكويت" تعمل على إنشاء عدد من مراكز التجميع ومرافق معالجة وضخ المياه، إضافة إلى تنفيذ برامج حفر متكاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق أعلى المعايير العالمية للتميز في التشغيل وتحقيق الريادة والاستدامة بمجال النفط والغاز.

وأوضحت المصادر أن القرض الذي تعتزم مؤسسة البترول الحصول عليه من بنوك عالمية عدة، قد يكون قابلاً للزيادة من مليار إلى 5 مليارات دولار مع إمكانية دخول بنوك جديدة في التمويل.

وبحسب المصادر فإن القرض سيكون بقيمة مليار دولار، وذلك بهدف تطوير مشاريع نفطية عدة، هي الحقول البحرية، وحقل الدرة، والحقول المشتركة، ومشاريع تحسين جودة الإنتاج شمال الكويت، وأيضاً مشروع خط الغاز الجديد، علماً بأن تمويل عمليات التطوير في تلك المشاريع يحتاج على الأقل إلى 5 مليارات دولار.

وسبق أن أشار وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، إلى أن مؤسسة البترول تقوم حالياً بالتفاوض مع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية، لتقديم غطاء تأميني لتمويل تعتزم الحصول عليه من مجموعة بنوك عالمية، أبرزها "إتش إس بي سي" و"جي بي مورغان" بقيمة لا تتجاوز مليار دولار ولمدة 13 عاماً، لتمويل المشاريع الرأسمالية، ومنها المشاريع المتعلقة بإنتاج النفط والغاز.

يشار إلى أن الكويت تهدف إلى إنتاج 3.65 ملايين برميل من النفط يومياً، و1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب بحلول عام 2040.

وحالياً تنتج الكويت من النفط ما يصل إلى 2.292 مليون برميل يومياً، في حين تنتج من الغاز غير المصاحب 550 مليون قدم مكعبة يومياً.