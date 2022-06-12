الجديد عن انفجار خزانات وقود 18 حافلة للمستوطنين في صفد

العالم - فلسطين

وأوضحت وزارة النقل لدى الاحتلال، أنه ستجري تغييرات على خطوط المواصلات بسبب الضرر الشديد الذي تسبب به الحريق للمحطة المركزية في صفد المحتلة.



وتحدثت وزيرة النقل والمواصلات في حكومة الاحتلال، ميراف ميخائيلي، مع رئيس بلدية صفد المحتلة شوكي أوهانا وتعهدت بترميم المحطة، وقالت: "إن الحريق المتعمد للحافلات حدث مروع".

وأضافت أنه "لسوء الحظ، في السنوات الأخيرة بسبب الإهمال من الحكومة السابقة، لم تتم معالجة مثل هذه الحرائق في النقب والجليل معالجة صحيحة، وأصبحت تشكل خطرًا كبيرًا".

وأشارت "يديعوت"، إلى أن الحريق وقع الساعة 3:00 فجرا، حيث استيقظ مستوطنو صفد على أصوات انفجارات خزانات الوقود في الحافلات نتيجة الحريق، وكان التقدير الأساسي لديهم أن هناك هجوما صاروخيا، لكن البلدية نشرت رسالة تؤكد أنه لم يسقط أي صواريخ في المنطقة.

وتحقق شرطة الاحتلال في حالات مماثلة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك إحراق سبع حافلات في مستوطنة "كريات شمونة" قبل حوالي أسبوعين، وقد تكرر بعدها حرق عدد من الحافلات في مستوطنة "غوش حالاف" وصفد المحتلة.

وقالت عضو "الكنيست" يائيل رون بن موشيه، رئيسة لجنة التحقيقات العامة في كنيست الاحتلال، إن الحريق المتعمد تسبب في دمار اقتصادي هائل.

وأشارت عضو "الكنيست" بن موشيه إلى أنه "مساء يوم السبت، أصدرت طلبًا لإجراء مناقشة سريعة في لجنة الأمن الداخلي في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست ميراف بن آري، فيما يتعلق بالحرائق".