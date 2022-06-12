شاهد..تفاصيل عن اعتقال الصحفي صالح عطية

العالم - خاص بالعالم

وأفادت مراسلة قناة العالم في تونس ان الخبر قد انتشر مساء امس واكدته عائلة الصحفي صالح عطية وهو انه وقع اعتقاله على ذمة القضاء العسكري ووقع الاستماع اليه في الفرق المختصة في العوينة.

واضافت مراسلة العالم: ان القضاء العسكري فتح بحث تحقيقي في مضمون تصريحاته لقناة تلفزية اجنبية بأن لديه معلومات بان هناك مخطط من اجل ضرب الاتحاد عبر اغلاق مقراته ووضع قياداته قيد الاقامة الجبرية.

ونقلت مراسلة العالم عن صالح قوله ان "الجيش اتصل بالاتحاد من اجل ان يعلمه بهذا المخطط من جهات رسمية".

وتابعت ان الاتحاد العام التونسي للشغل نفى هذا الامر مباشرة في المساء تم فتح بحث تحقيقي وتم بعد ساعة او ساعتين منه الاحتفاظ بالصحفي صالح عطية الى حد الان.

وأوقفت الشرطة العسكرية التونسية مساء السبت الصحفي التونسي صالح عطية بتهمة اشاعة الهرج والاعتداء على كرامة الجيش بعد أن أدلى بتصريحات بشأن تحريك المؤسسة العسكرية ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.