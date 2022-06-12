الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..تفاصيل عن اعتقال الصحفي صالح عطية

الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكدت عائلة الصحفي صالح عطية اعتقاله بعد تصريحاته المثيرة لقناة اجنبية.

العالم - خاص بالعالم

وأفادت مراسلة قناة العالم في تونس ان الخبر قد انتشر مساء امس واكدته عائلة الصحفي صالح عطية وهو انه وقع اعتقاله على ذمة القضاء العسكري ووقع الاستماع اليه في الفرق المختصة في العوينة.

واضافت مراسلة العالم: ان القضاء العسكري فتح بحث تحقيقي في مضمون تصريحاته لقناة تلفزية اجنبية بأن لديه معلومات بان هناك مخطط من اجل ضرب الاتحاد عبر اغلاق مقراته ووضع قياداته قيد الاقامة الجبرية.

ونقلت مراسلة العالم عن صالح قوله ان "الجيش اتصل بالاتحاد من اجل ان يعلمه بهذا المخطط من جهات رسمية".

وتابعت ان الاتحاد العام التونسي للشغل نفى هذا الامر مباشرة في المساء تم فتح بحث تحقيقي وتم بعد ساعة او ساعتين منه الاحتفاظ بالصحفي صالح عطية الى حد الان.

وأوقفت الشرطة العسكرية التونسية مساء السبت الصحفي التونسي صالح عطية بتهمة اشاعة الهرج والاعتداء على كرامة الجيش بعد أن أدلى بتصريحات بشأن تحريك المؤسسة العسكرية ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.

روابط ذات صلة

تونس..القضاء العسكري يبدأ محاكمة صحفي بسبب تصريحاته ضد الجيش

شاهد.. تفاقم الأزمة السياسية في تونس وتداعياتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديوغرافيك.. حجم الأضرار في مطار دمشق الدولي بعد الاستهداف الصهيوني

بايدن وابن سلمان.. وسياسة عض الأصابع من يستسلم أولاً

بيان للسيد الصدر بذكرى تأسيس الحشد الشعبي.. ما مضمونه؟

شاهد..تفاصيل عن اعتقال الصحفي صالح عطية

ملكة جمال فلسطين تحارب الاحتلال على طريقتها

شاهد بالفيديو.. أسرار مكشوفة حول عدم جهوزية 'اسرائيل' لحرب مستقبلية