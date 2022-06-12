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العثور على نوع فرعي لمتحور 'أوميكرون' في روسيا

العثور على نوع فرعي لمتحور 'أوميكرون' في روسيا
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مختبر بحوث الجينوم التابع لمعهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة الروسي، كامل حفيزوف، أنه تم في روسيا العثور لأول مرة على نوع "ВА.4" لمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

العالم - روسيا

وقال: "تم إدخال جينوم فيروس كورونا الذي ينتمي إلى نوع "ВА.4" من متحور "أوميكرون" في قاعدة بيانات "VGARus" التي تم أنشاؤها في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة الروسي. وتم تقديم العينة الأولى من قبل معهد سمورودينتسيف للأبحاث العلمية وعينة أخرى من قبل معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة الروسي. وتم أخذ عينات المواد الحيوية في نهاية مايو الماضي".

وأوضح الخبير أن معظم المرضى مصابون اليوم بنوع "BA.2" وأنواعه الفرعية، وهي تشكل نحو 95% من كل الإصابات الجديدة بالفيروس.

وأضاف أن المناعة الجيدة التي تشكلت لدى الناس بفضل التطعيم والإصابة بالفيروس سابقا، بالإضافة إلى تدابير مكافحة الأوبئة، لا تسمح للأنواع الجديدة بالانتشار بشكل واسع في روسيا. وأشار في الوقت ذاته إلى أن نوعي "BA.4" و"BA.5" تنتشر من شخص إلى آخر بشكل أسهل مما كان عليه مع أنواع "أوميكرون" السابقة.

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