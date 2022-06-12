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فيديوغرافيك.. حجم الأضرار في مطار دمشق الدولي بعد الاستهداف الصهيوني

الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

كشفت الحكومة السورية حجم الأضرار التي لحقت بمطار دمشق الدولي إثر تعرضه لاستهداف صهیونی فجر يوم الجمعة

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