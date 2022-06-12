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الجيش الاميركي يعرقل وصول قوات عراقية لاهم ملاذات داعش في الانبار

الجيش الاميركي يعرقل وصول قوات عراقية لاهم ملاذات داعش في الانبار
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار العراقية، الاحد، عن قيام القوات الامريكية بعرقلة عملية اقتحام موقع ارتكاز للتنظيم الاجرامي في المناطق الغربية لدواعي غير واضحة المعالم .

العالم - العراق

وقال المصدر في تصريح لموقع المعلومة ان ” القوات الامريكية عرقلت عملية اقتحام موقع ارتكاز يضم العشرات من عناصر التنظيم الاجرامي في منطقة وادي حوران غربي الانبار، وارسلت تحذيرات الى القوات الامنية من مغبة تنفيذ عملية امنية تستهدف تلك المناطق لدواعي غير واضحة المعالم على الرغم من ان القوات الامنية لديها معلومات كافية عن تواجد مجاميع للتنظيم الاجرامي يتحصنون في المناطق المستهدفة “.

واضاف المصدر ان” القوات الامنية مسنودة بقوات من الحشد شرعت بحملة امنية استباقية لتعقب عناصر التنظيم الاجرامي في منطقة وادي حوران الا ان ضغوطات من قبل القوات الامريكية مورست على القيادات الامنية تحذرها من اقتحام تلك المناطق بحجة وجود مجاميع ارهابية فضلا عن تفخيخ المناطق المستهدفة من قبل عناصر التنظيم الاجرامي”.

واشار الى ان “معلومات استخباراتية توفرت لدى القوات الامنية تفيد بوجود العشرات من عناصر التنظيم الاجرامي يتحصنون في مواقع سرية في مناطق ذات تضاريس معقدة يصعب على القوات البرية الوصول اليها دون توفير غطاء جوي “.

يشار الى ان مسؤولين محليين وقيادات امنية عراقية اكدت في وقت سابق تزايد اعداد عناصر التنظيم الاجرامي في مناطق صحراء الانبار الغربية “.

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