'الوفاق' تدعو إلى حوار جاد ينتقل بالبحرين إلى مرحلة جديدة يشترك فيها الجميع

العالم- البحرين

وشددت الوفاق في بيانٍ لها على القاعدة الذهبية التي أطلقها الشيخ عيسى قاسم عبر بيانيه الأخيرين حول موضوع الانتخابات، والذي قال إما انتخابات فيها حل لمشكلات الشعب، وإما لا مشاركة شعبية تزيد من طغيان الحكم واستبداده.

ولفتت الوفاق إلى أن خيار العقل والحكمة والوطنية هو الانتقال إلى مجلسٍ يحل مشكلات الناس، هي الوظيفة الطبيعية للبرلمانات، أما بقاء المجلس الوطني على حد المجلس الحالي في الشكل والمضمون كمجلسٍ نيابيٍ عن الحكمِ لا عن الشعبِ فهو بلا قيمةٍ دستورية وقانونية وسياسية وشعبية».

ودعت إلى ضرورة إطلاق حوارٍ وطني للوصول إلى واقعٍ سياسي ينتقل بالبحرين إلى مرحلةٍ جديدةٍ يشترك فيها الجميع في بناء الدولة.

ولفتت الوفاق إلى أن التجربة الحالية تفتقد للقبول الشعبي الأوسع وتخالف الدستور، والقواعد القانونية البديهية، وتزيد من المشكلات وتساهم بشكلٍ واسعٍ في السخط الجماهيري وتراكم الأزمات.