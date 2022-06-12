حناجر الاهالي تصدح.. انقذوا سجناء البحرين

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وأطلق النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي حملة شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

ونظمت عائلات المعتقلين السياسيبن في البحرين اعتصامات في بلدات عدة بالبحرين للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي، واعتصم الاهالي في كل من بلدات المعامير ودمستان وكرزكان والسهله وغرب المنامة والمالكية.

وأطلق الأهالي الشعارات ورفعوا اللافتات المنددة بالسياسات الخليفية القمعية التي ادت الى اعتقال الاف البحرانيين في ضوء تعبيرهم عن آراءهم ومطالبتهم بحقوقهم التي صادرتها السلطات البحرينية.

هذا وقالت منظمة العفو الدولية إن عدم تجاوب السّلطات البحرينية مع الأشخاص المُصابين بمرض السل في سجن جو يتعارض مع التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما الحق في الصحة.

واضافت منظمة العفو الدولية في تغريدة على تويتر أن السلطات البحرينية ترتكب إهمالا جسيما بعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للسجناء مع تأكيد وجود إصابات بمرض السل في داخل سجن جو. واعتبرت المنظمة أن "مثل هذه اللامبالاة بالاحتياجات الطبية للسجناء تصرف وحشي ولا معنى له".

كما أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بتفشي مرض السل الرئوي في سجن جو المركزي، بعد تأكد وجود حالة إصابة في السجن، وظهور أعراض المرض على سجينين آخرين؛ لم يتم إجراء فحص لهما حتى الآن.

النشطاء عبر وسم "#اطلقوا_سجناء_البحرين" عبروا عن تضامنهم مع سجناء الراي بالاضافة الى قلقهم عن اوضاع سجناء الراي و الإهمال الطبي في سجن جو ،كما وطالبوا بالإفراج عنهم من دون تأخير، كما دعوا إلى وقف أحكام الإعدام الجائرة، وضمان حقوق المعتقلين الإنسانيّة.

وغرد "السيد مهدي الموسوي" عبر حسابه الشخصي على موضع التواصل الاجتماعي تويتر : "واقعاً حالهم لا يوصف..".

فيما غرد "يوسف الجمري" : "علي مشيمع لقناة الميادين حول انتشار داء السل الرئوي في سجن جو: حجم الغضب سيتسع واذا لم تكن هناك استجابة لا أستبعد انطلاق ثورة أخرى بسبب تردي الأوضاع الصحية في السجون. #اطلقوا_سجناء_البحرين".

وغرد "kayan" : "غالبية المعتقلين تم اعتقالهم وهم صغار في السن سيخرجون بعد سنين ومستقبلهم مدمر يائيسين من الحياة وسيواجهون صعوبة في الاندماج في المجتمع من المسؤول والمستفيد من ذالك؟ #اطلقوا_سجناء_البحرين لأجل مستقبل وأمن البحرين ..وجودهم داخل السجن يعني كراهية مطلقة ومستمرة للنظام الحاكم".

فيما نشرت "جمعيّة العمل الإسلاميّ - أمل" مقطع فيديو لاعتصام تضامنا مع السجناء الراي : "#أمل_الشعب | وقفة ثورية لـ حرائر عاصمة الثورة #سترة تضامنًا مع المعتقلين، الذين يعيشون ظروفًا قاسية نتيجة سياسة الإهمال الطبي وتفشي الامراض في السجون ورفضاً لحكم الاعدام بحق الشابين المظلومين #صادق_مجيد_ثامر و #جعفر_محمد_سلطان".

وكتب "Musafeer" : "سجون البحرين لا تصلح حتى لعيش الحيوانات ،كيف للمعتقلين الشرفاء الأجلاء أن يعيشوا فيها ويتهددهم خطر الأمراض الفتاكة".

وغرد "عبدالله السالمي" : "أمهات المعتقلين والمخفيين قسرياً في البحرين ينظمن وقفة احتجاجية للمطالبة بأطلاق سراح اولادهن المغيبين في سجون النظام البحريني مندوب النظام السعودي في البحرين ..!".