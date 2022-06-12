الأرصاد العراقية تحذر من عواصف ترابية الاثنين

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للهيئة أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحوا ومغبرا مع فرصة لحدوث عواصف ترابية".

وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية.

وتوقعت هيئة الأنواء أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد.

وعن طقس الثلاثاء، توقعت الهيئة أن يكون صحوا مع غبار خفيف في جميع مناطق البلاد، بينما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا قليلا عن اليوم السابق، في الأقسام الوسطى والجنوبية.

وذكرت أن طقس الأربعاء سيكون صحوا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد.