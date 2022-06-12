استقالة جديدة في 'الكنيست' تقرب حكومة بينيت من السقوط

العالم ـ الاحتلال

وذكرت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الأحد، أن علاء الدين جبارين، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، قد أعلن تقديم استقالته من القائمة، حيث أبلغ رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بذلك، اليوم.

وفي شهر أبريل الماضي انسحبت عضو الكنيست عن حزب "يمينيا" عيديت سيلمان من الائتلاف الحكومي. وأثارت استقالة سيلمان عاصفة سياسية قد يكون لها تداعيات خطيرة على حكومة نفتالي بينيت وزيادة احتمالات سقوطها في ظل فقدانها الأغلبية البرلمانية.

وأعلنت النائبة في الكنيست عن حزب ميريتس اليساري غيداء ريناوي الزعبي في شهر مايو استقالتها من ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لكنها تراجعت عن استقالتها فيمابعد.

وجبارين لم يحصل بعد على عضوية الكنيست، لكن استقالته تأتي تعبيرا عن الامتعاض من سياسة الحكومة فيما يخص الفلسطينيين والمسجد الأقصى. وهناك أنباء تتحدث عن احتمال تقديم عضو الكنيست مازن غنايم استقالته من القائمة الموحدة.