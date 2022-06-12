انضمام عشرات المطلوبين لتسوية حلب في صالة الأسد الرياضية

العالم - سوريا

وأكد عدد من المنضمين للتسوية في تصريح لوكالة سانا للانباء أن التحاقهم بعملية التسوية هو البدء بحياة مستقرة في كنف الدولة وإتاحة الفرصة لهم لممارسة حقوقهم وواجباتهم والمساهمة في بناء الوطن والدفاع عنه.

وبين محمود يحيى صابوني أنه انضم لعملية التسوية ليشارك مع السوريين في إعادة استقرار سوريا وإعمارها فيما لفت مجد أنجة إلى أنه أجرى عملية التسوية وفق إجراءات ميسرة وبسيطة جراء الجهود التي تبذلها لجان التسوية والجهات المختصة مضيفاً أن التسوية منحته الفرصة للعودة إلى صفوف الجيش العربي السوري ومتابعة حياته الطبيعية.

وأشار جميل القصير إلى أن التسوية فرصة جاءت في وقتها ليعود ويمارس حياته الاعتيادية داعياً جميع من غرر بهم إلى المسارعة بتسوية أوضاعهم والبدء بحياة جديدة.