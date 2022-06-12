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اجتماع وزيري الدفاع المصري والعراقي لبحث التعاون العسكري بين البلدين

اجتماع وزيري الدفاع المصري والعراقي لبحث التعاون العسكري بين البلدين
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

التقى محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة،وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالوزير جمعة عناد سعدون وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

العالم - مصر

حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للدولتين الشقيقتين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق ، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية .

من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية العراق بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقى والملحق العسكرى لجمهورية العراق بالقاهرة .

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اجتماع وزيري الدفاع المصري والعراقي لبحث التعاون العسكري بين البلدين اجتماع وزيري الدفاع المصري والعراقي لبحث التعاون العسكري بين البلدين

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