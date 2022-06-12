بالفيديو.. حكومة الاحتلال تقرر بناء 1208 مستوطنة جديدة

العالم – الاحتلال

مكتب الدفاع عن الاراضي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية نشر تقريرا عن قرار اسرائيلي لبناء 1208 وحدات استيطانية ضمن 6 مخططات استيطانية. الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام بالقرب من بلدات الجيب بالغرب من القدس ودير استيا بالقرب من سلفيت والزاوية ويتما وليبان الشرقية بالقرب من نابلس.

واشار التقرير الى مخطط سابع في جنوب الضفة الغربية يقوم على محاصرة بلدة الولجة بالقرب من بيت لحم عبر بناء اكثر من 1500 وحدة استيطانية ستؤدي الى محاصرة البلدة بالكامل.

نفتالي بينيت الذي يتجول بين الدول الخليجية يتحدث عن اقامة علاقات مع عدد اخر من هذه الدول وعلى رأسها السعودية هو ذاته يصدر القرارات الاستيطانية في الضفة والقدس ويرسل رسائل متعددة الى العرب بان تطبيعهم لا يعني التغيير في سياسته تجاه الفلسطينيين وللفلسطينيين بانه مستمر في استيطانه رغم تطبيع العرب ولشارعه الاسرائيلي بانه جاء بالعرب مطبعين امام ناظر الفلسطينيين دون ان يدفع ولو حتى ثمنا بخسا لقاء التطبيع.

مادام العرب بلوذون بصمت عميق فمن ذا الذي سيوقف بينيت عن تنفيذ مخططاته.

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