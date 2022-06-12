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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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نبض السوشيال
الاطار التنسيقي يعقد اجتماعا طارئا على خلفية استقالة الكتلة الصدرية
مراسل العالم: رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يوقع استقالات نواب الكتلة الصدرية
مراسل العالم: الجماعات المسلحة المدعومة تركياً تستهدف بقذائف المدفعية قرية ابين بريف حلب الشمالي السوري
مقتدى الصدر: هذه الخطوة تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول
مقتدى الصدر: تحالف انقاذ وطن في حل مني
زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر يدعو نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب
النخالة: نقف بكل جدية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ولن نقبل بهذا الإذلال المستمر
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: استمرار الاعتداءات الصهيونية يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية
مراسلة العالم : الاضراب قد يتواصل الى حدود شهر اب المقبل.
مراسلة العالم : الاحزاب والمكونات الحزبية المؤيدة للرئيس سعيد تعتبر الاضراب بانه يشل حركة القضاء في البلاد.
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-06-2022
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الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.