بغداد تستضيف أسبوع السينما الإيرانية

العالم - العراق

وقال الوزير ناظم في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في العاصمة الايرانية طهران، مع نظيره الإيراني، إنَّ "مباحثاتنا كانت جيدة و ستكون لها آثاراً عملية" مؤكداً أن "علاقات العراق الثقافية مع إيران تشهد تطوراً مستمرا، ولدى أعضاء الوفد الثقافي العراقي المتواجد حالياً في طهران مباحثات ثنائية مع نظرائهم الإيرانيين ".

وأضاف "سنستضيف الأسبوع السينمائي الإيراني في العراق على غرار الأسبوع السينمائي السوري الذي انتهت فعالياته الأسبوع الماضي".

وفي سياق التعاون السياحي بين البلدين أشار وزير الثقافة إلى أن "هناك تسهيلات من جانب الحكومة العراقية لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع)"حسبما افاد موقع شفق نيوز.

وتابع "سنوقع على بيانٍ ختامي يرسم العديد من المجالات والتعاون في المستقبل".

فيما أكد وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي وجود تعاون ثقافي وفني في مجال السياحة الدينية مع العراق.

وقال أيضا: "سنقوم بتعزيز التعاون الثنائي وستكون لنا تفاهمات في المجال الثقافي من خلال المحادثات الجارية مع الجانب العراقي".

وأمس السبت، اتفق العراق وايران، على تأسيس لجنة مشتركة "للتبادل الثقافي" بين البلدين، فيما اكد مسؤول إيراني رغبة بلاده برفع مستوى التعاون الثقافي والسياحي.