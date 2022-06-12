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الاطار التنسيقي يعقد اجتماعا طارئا على خلفية استقالة الكتلة الصدرية

الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

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