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ايران تخسر امام الجزائر في مباراة ودية

ايران تخسر امام الجزائر في مباراة ودية
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

خسر منتخب ايران لكرة القدم امام نظيره الجزائري بنتيجة 1-2 مساء الاحد في الدوحة، وذلك في اطار مباراة ودية تحضيرية لايران لخوض نهائيات كأس العالم 2022.

العالم - إیران

افتتح منتخب الجزائر التسجيل اواخر الشوط الاول اثر خطف اللاعب " رياض بن عياد" الكرة من تمريره خاطئة من قبل "علي رضا جهانبخش"، حيث توغل بن عياد في منطقة الـ 18 وسدد الكرة مسجلا الهدف الاول.

وعوض جهانبخش خطأه، اثر تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 48.

وأضاع مهدي طارمي نجم بورتو فرصة محققة لتسجيل هدف ثان لايران عندما استغل خطأ المدافع الجزائري وسدد الكرة التي ارتطمت بحارس المرمي (د 60).

وحسم محمود عمورة المباراة لصالح المنتخب الجزائري اثر استغلاله تمريرة خاطئة من اللاعب " اميد نور أفكن" في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وسبق لايران أن قد فازت على الجزائر 2-1 في مباراة ودية اقيمت في 27 مارس 2018 بِالنّمسا، ضمن استعدادات مونديال روسيا.

ويستعدّ المنتخب الوطني الإيراني لِنهائيات كأس العالم المقرّر إقامتها في قطر خلال نوفمبر وديسمبر المقبلَين، حيث يلعب في المجموعة الثانية مع إنجلترا وأميركا وويلز.

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ايران تخسر امام الجزائر في مباراة ودية

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