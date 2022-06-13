شاهد.. معاناة اللاجئين السوريين في تركيا وتأجيج الرأي العام ضدهم

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شيئا فشيئا تضيق تركيا على اللاجئين فيها، أكثر المتضررين هم السوريون هنا، ففي ظل موجة تحريض متواصلة تقودها المعارضة ضد التواجد السوري في تركيا، باتت الحكومة مضطرة لاتخاذ اجراءات مشددة لارضاء الرأي العام.

وقال الكاتب والمحلل السياسي وهبي باش: "الضغط الشعبي من الراي العام التركي على الحكومة يدفع باتجاه اتخاذ قرارات حاسمة بشأن اللاجئين والأجانب ومن بينهم السوريين واحزاب المعارضة تحاول تاجيج الراي العام بشكل اكبر لذلك ستكون قرارات حاسمة من الحكومة التركية".

خطة لترحيل مليون سوري تضعها الحكومة، بالاضافة الى منع نقل محل الاقامة بين الولايات، واجراءات ترحيل بحق العشرات، جملة من القرارات باتت تقلق السوريين وتهدد مصالحهم.

وقال مروان وهو لاجئ سوري في تركيا: "بصراحة في الفترة الاخيرة اصبحت صعبة جدا، وما اثر عليها كثيرا هو تصريحات المعارضة التركية التي تحرض الشارع التركي ضد وجود السوريين في تركيا، وهذا الموضوع تترتب عليها امور كثيرة، من اجراءات وتعقيدات، مثل نقل عنوان السكن، اصبح الكثير من السوريين يخافون الترحيل والرجعة الى سوريا".

ووسط موجة التحريض والاجراءات تأتي تصريحات وزير الداخلية التركي بشأن عدم السماح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى القادم.

اجراءات متسرعة تتخذ بحق التواجد السوري في تركيا وسط موجة من التحريض لا تتوقف، وهو ما يزيد حالة القلق السوريون المتواجدين هنا، نتيجة التصريحات المطالبة بترحيلهم، اضافة تأجيج الراي العام ضدهم.

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