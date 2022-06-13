ردا صاعقا للعميد حمدان على كوخافي

العالم - لبنان

وغرد حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: كوخافي انت تعلم علم اليقين، كونك رئيس أركان جيش اليهود، إن أهل الجنوب عندما ستعلمهم مسبقا ليغادروا سيغادرون، لكن ليدخلوا إلى الجليل محررين، وستهتز الأرض الحبيبة الغالية، أرض فلسطين تحت أقدامهم. ‏أما بالنسبة للتدمير، التقدير الاستراتيجي لديك يحدد أي منقلب ستنقلبون وأين التدمير!

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن كوخافي، زعمه :"تم تحديد آلاف الأهداف التي سيتم ضربها في حال نشوب حرب مع لبنان".

وزعم قائلاً للبنانيين :" ستوجه ضربات كبيرة جداً بالحرب ولكننا سنقوم بإنذار السكان، وسنسمح لهم بمغادرة المناطق، واقول لسكان لبنان أنصحكم بالمغادرة ليس فقط في بداية الحرب، بل قبل إطلاق الرصاصة الأولى" على حد زعمه.