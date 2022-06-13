الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ازمة الغذاء العالمي والدور الغربي – الجزء الاول

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت الى ازمة الغذاء العالمية.

العالم – نوافذ

هو سلاح سياسي يستخدم لارغام الشعوب واجبارها على الرضوخ والاذعان للشروط التي يفرضها حائزه، هو سلاح خطير يستخدم في تذويب مقاومة الشعوب واخضاعها لسياسة من يمسك بتلابيبه. هو الغذاء الذي يبتز به يوما بعد اخر للتلاعب في مصائر الشعوب بأيد المتحكمين فيه.

هو الامن الغذائي توافره يعني حياة ميسورة ومستقرة و الا ساد القلق واهتز الاستقرار وما يشهده عالمنا اليوم من صراعات وحروب وتفش لاوبئة وتغير مناخ وضع الامن الغذائي العالمي على المحك ما قد يؤدي الى اضطرابات اجتماعية واقتصادية وسياسية لكثير من الشعوب يفاقمها دول تتحكم في انتاجه وتضعه وفق اهوائها ومصالحها.

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة الباحث والكاتب في الشؤون الاستراتيجية علي حمية ومدير المركز العالمي للتوثيق جهاد سعد والدبلوماسي الروسي السابق فيتشسلاف موتزوف.

روابط ذات صلة

بلينكن يتهم روسيا بالابتزاز في أزمة الغذاء

الغذاء الدولية: ايران تتبوأ موقعا مهما في انتاج 20 منتجا زراعيا

بوتين يدعو لرفع العقوبات عن بلاده لتفادي أزمة الغذاء العالمية واوروبا لا تنصت

الحرب في أوكرانيا وأزمة الغذاء في العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

معهد ستوكهولم: من المتوقع أن تنمو الترسانة النووية العالمية لأول مرة منذ عقود

الامن البرلمانية: لتقييد زيارات غروسي وتعليق العضوية بالوكالة الذرية

قضاة تونس يمددون إضرابهم رفضا لقرارات قيس سعيّد

الجزائر.. قاضي التحقيق يستمع للمتهمين بوفاة شابين داخل طائرة 

العدوان على مطار دمشق.. هل باتت معادلة الصراع تميل لـ"إسرائيل"؟

منظمة حقوقية تحذر من ترحيل ناشط سعودي بشكل قسري من بلغاريا