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أكراد سوريا يستنجدون بالجيش في مواجهة التهديدات التركية

أكراد سوريا يستنجدون بالجيش في مواجهة التهديدات التركية
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

كشف ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية - مسد"، و"قوات سوريا الديمقراطية -قسد"، و"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، عن نتائج اجتماعهم الثلاثي المشترك في ضوء التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في الشمال السوري.

العالم-سوريا

وأفاد المجتمعون، في بيان بأنهم عقدوا في 11 يونيو اجتماعا استثنائيا مشتركا بهدف تقييم الأوضاع ومناقشة التطورات في المنطقة والتهديدات التركية الأخيرة ضد شمال وشرق سوريا، ومواقف القوى الدولية وسبل مواجهة هذه التهديدات.

واعتبر كل من "مسد" و"قسد" و"الإدارة الذاتية"، التهديدات التركية خطرا كبيرا ولابد من أن تتعاون جميع القوى السورية بما فيها الجيش السوري لأجل الوقوف صفا واحدا في مواجهتها، خصوصا وأنها تستهدف في جوهرها وحدة سوريا وضرب قيم العيش المشترك بين مكونات شعبها.

وأكد المجتمعون على أن أي عملية عسكرية من جانب تركيا هي عملية مدانة بكل أشكالها، وهي تستهدف قضم أجزاء أخرى من الأراضي السورية واحتلالها، وستتسبب بحدوث كارثة إنسانية أخرى.

هذا وأكدت "قسد" جهوزيتها التامة واتخاذ كل ما يلزم من تدابير ميدانية تعزز إمكانيات القدرة على المقاومة لأمد بعيد، في حال حدوث أي هجوم تركي محتمل.

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أكراد سوريا يستنجدون بالجيش في مواجهة التهديدات التركية

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