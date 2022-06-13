أكراد سوريا يستنجدون بالجيش في مواجهة التهديدات التركية

العالم-سوريا

وأفاد المجتمعون، في بيان بأنهم عقدوا في 11 يونيو اجتماعا استثنائيا مشتركا بهدف تقييم الأوضاع ومناقشة التطورات في المنطقة والتهديدات التركية الأخيرة ضد شمال وشرق سوريا، ومواقف القوى الدولية وسبل مواجهة هذه التهديدات.

واعتبر كل من "مسد" و"قسد" و"الإدارة الذاتية"، التهديدات التركية خطرا كبيرا ولابد من أن تتعاون جميع القوى السورية بما فيها الجيش السوري لأجل الوقوف صفا واحدا في مواجهتها، خصوصا وأنها تستهدف في جوهرها وحدة سوريا وضرب قيم العيش المشترك بين مكونات شعبها.

وأكد المجتمعون على أن أي عملية عسكرية من جانب تركيا هي عملية مدانة بكل أشكالها، وهي تستهدف قضم أجزاء أخرى من الأراضي السورية واحتلالها، وستتسبب بحدوث كارثة إنسانية أخرى.

هذا وأكدت "قسد" جهوزيتها التامة واتخاذ كل ما يلزم من تدابير ميدانية تعزز إمكانيات القدرة على المقاومة لأمد بعيد، في حال حدوث أي هجوم تركي محتمل.