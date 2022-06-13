بذكرى تأسيس الحشد.. العيساوي: عودة "داعش" أصبحت مستحيلة

العالم-العراق



وقال العيساوي في مقابلة مع وكالة الانباء العراقية (واع )، إن "فتوى الجهاد الكفائي كانت هي النور الساطع الذي لملم جراح العراقيين واعطى اندفاعا جديدا للشعب والجماهير باتجاه التحرير والدفاع عن المقدسات"، مؤكدا، "أن هذه الفتوى أعادت الحياة للعراق من جديد واعطتنا مسوقا شرعيا وقانونيا في الدفاع عن مدننا وعوائلنا واهلنا واصبحت هي حبل الانقاذ للشعب بشكل عام".



واضاف أن "عودة العراق الى سيناريو 2014 قضية مستحيلة "، مبينا انه "قبل 8 سنوات كان هنالك انهيار في القوات الامنية لم يكن الحشد الشعبي وكانت هناك حاضنة كبيرة للدواعش في بعض المحافظات فضلا عن الدعم الخارجي"، مشيرا الى ان "تلك الفرص لا تتوفر الان لتلك العصابات وخصوصا بعد ان اصبحت فكرة داعش مرفوضة بنسبة كبيرة في اغلب المحافظات الغربية والشمالية فضلا عن ان الحشد الان اصبح يمتلك اسلحة متطورة وامكانيات عالية وتكنولوجيا حديثة قادرة على مواجهة جيوش نظامية ومن المستحيل ان يعاود داعش مثل تلك المحاولة".



واوضح العيساوي أن "فتوى الجهاد اثرت على انه يؤسس مكون جديد وولادة جديدة تسمى هيأة الحشد الشعبي وهذه القضية اعطت ابعادا ومبادئ كبيرة اسلامية وانسانية كما اعطت الفتوى صبغة دينية واخلاقية بالتعامل الذي كان موجود في المناطق المحررة رغم محاولات بعض الجهات المعادية التي تدعم داعش وتقف ضد العراق بأن تعطيها صبغة طائفية وخصوصا ان فتوى الجهاد الكفائي صدرت من انسان يعتبر ابا لكل العراقيين واصبحت عمليات تحرير المدن وانقاذ المواطنين من براثن الارهاب مهمة انسانية اولاً ووطنية ثانياً واخلاقية ثالثاً".

وفي السياق، كشف معاون رئيس اركان الحشد الشعبي لشؤون العمليات عن عدد قوات الحشد وجرحى الحرب ضد "داعش"، وقال إن "عدد قوات الحشد الشعبي يبلغ الآن 169 ألفاً و700 مقاتل من مختلف طوائف العراق"، مضيفا أن "عدد الجرحى رسمياً في الحشد الشعبي بلغ 27 ألفاً"، فيما أكد أن "الحشد مؤسسة قانونية تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة".