سوريا.. أمير داعشي أصبح عضواً في "الائتلاف" المُعارض!

العالم-سوريا

ونقل موقع "الحل نت" المعارض، عن مصادر "خاصة"، أن العضو الجديد الذي تم تعيينه ابتداء من يوم الجمعة الماضي، كان أميراً سابقاً في تنظيم "داعش" الإرهاب، إذ كان يعمل "رعاد" تحت مسمى "أمير الحسبة" بمدينة الشدادي بريف محافظة الحسكة، ومن ثم جرى تعيينه أميراً لـ"الحسبة" في تدمر بريف محافظة حمص، وتاليا جرى تعينه في مدينة الموصل في العراق، وتم ندبه للجنة العليا لتنظيم "داعش".

وتبعاً لمصدر الموقع السوري، فإن "الأمير الداعشي" العضو الجديد في "الائتلاف" المُعارض "له ارتباطات بالاستخبارات التركية".

يذكر أن "الائتلاف" أعلن يوم الجمعة الماضي عن ضم 13 عضواً جديداً إلى صفوفه، ضمن ما أطلق عليه "خطة الإصلاح والتوسعة"، التي كان أقرها سابقاً لضم ممثلين عن الفعاليات والمؤسسات السورية السياسية.

وتشكل "الائتلاف" المُعارض في عام 2012 بدعم من تركيا وقطر ويتخذ من الأراضي التركية مقراً له.