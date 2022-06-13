السيسي يضع "شرطا تعجيزيا" لمحاسبته من الشعب المصري!

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وأضاف: "عضمنا لسة منشفش، عضمنا ينشف لما يبقى دخل الدولة تريليون دولار، مردفًا: لما الدخل يبقى تريليون دولار حاسبوني".

وأشار الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية على رأسها مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالمنوفية، إلى أن الحلم المصري يكتمل بتحويل كل بيت مصري إلى مشروع صغير، قائلا: أنا بحلم أحول كل بيت ريفي لمشروع صغير.

وأكد السيسي أن الدولة لا تمن على شعبها، ولكنها تحاول بقدر الإمكان أن تخفف فاتورة الأعباء عليهم.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين الموافق 13 من شهر يونيو الجاري، عددا من المشروعات الخاصة بـ الإنتاج الحيواني والألبان، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.