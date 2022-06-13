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أمين "التونسي للشغل" يوضح مصير اضراب 16 يونيو

أمين
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد لا يهاب الاغتيالات والسجون في سبيل الدفاع عن الوطن وحق المواطن وكرامته.

العالم - تونس

وأضاف الطبوبي اليوم الاثنين، خلال إشرافه على ندوة الإطارات النقابية بالمنستير، أن الأمن القومي لتونس خط أحمر، وفقا لإذاعة "موزاييك أف أم" المحلية.

وبخصوص إمكانية إلغاء الإضراب، قال الطبوبي إن القرار مرتبط بالمفاوضات التي ستجرى عشية اليوم في حدود الساعة الرابعة ونصف مع وزير الشؤون الاجتماعية.

وتطرق الطبوبي إلى مسألة رفع الدعم، قائلا إن الاتحاد منفتح على الإصلاح لكن مع ضرورة تعديل المقدرة الشرائية للمواطن قبل الخوض في هذا الملف حسب تقديره.

وأضاف: "مشكلة حوكمة وتسيير بالنسبة لقانون الوظيفة العمومية والقطاع العام.. كما يتم استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لإرباك الاتحاد لكن هذا لا يرهبنا".

كما أشار في كلمته إلى أن الاتحاد يرفض التدخل في شأن تونس وتقسيم الوطن وفكر الجهويات وعودة العروشية، وفق قوله، مشددا على ضرورة أن يتصدى الشعب التونسي لهذه الآفات التي ستجر تونس الى ما لا يحمد عقباه، حسب تعبيره.

هذا وأكّد مصدر مطلع أنّ جلسة تفاوضية ستجمع ممثلي الحكومة بالاتحاد العام التونسي للشغل مساء اليوم الإثنين، بخصوص الإضراب الذي أقرّته الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 16 من الشهر الجاري في القطاع العامّ والوظيفة العمومية على خلفية ما اعتبرته "تعمّد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وكذلك إلى الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد".

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