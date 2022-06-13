الاسدي: الحشد الشعبي خط احمر لا يخضع لاي تفاوض ولا محاصصة

العالم - العراق

وقال الاسدي في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد الشعبي، ان الشهيد أبو مهدي المهندس كان ولا يزال واحدا من اهم اسباب تماسك الحشد الشعبي العراقي وثباته.

وأضاف، أن "الحشد وجد ليبقى بفضل ثبات وصبر المجاهدين ، وسنبقى اوفياء لأمانة الشهيد ابو مهدي المهندس الذي اوصانا بالمفسوخة عقودهم ".

وأشار إلى أن "الايام القادمة سيثبت ان ولد الشايب وفاية كما يرددها ابناء الحشد، وسنبقى ننطق باسم الحشد وندافع عنه بكل ما نملك لانه امان العراق".

واضاف انه في يوم الفتوى الخالدة نستذكر انتشار امواج الرعب التي تجاوزت حدود العراق، فيما اطلق الملايين دفاعا عن العراق بعد فتوى المرجع السيد علي السيستاني لايقاف تمدد "داعش" الارهابي.

واكد الاسدي ان الحشد لا يتوقف على دين او طائفة او عرق وسيبقى اهم مؤسسة امنية وركنا من اركان الامن العراقي، مشددا على ان الحشد الشعبي خط احمر لا يخضع لاي تفاوض سياسي ولا لاي محاصصة.

وتابع الأسدي: "نشكر الجمهورية الاسلامية لما قدمته للعراق والحشد الشعبي في محاربة الارهاب، ونشكر حزب الله في لبنان لما قدموه من شهداء وتضحيات ".

ولفت إلى أنه "في الذكرى الثامنة لفتوى الجهاد الشكر الاول للمرجعية الدينية وعوائل الشهداء ".

وفي سياق اخر أكد المتحدث باسم تحالف الفتح إن استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان ستكون له انعكسات على العملية السياسية في البلاد وقال إن الإستقالة يمكن أن تكون مبادرة من بين المبادرات لإنهاء الإنسداد السياسي في البلاد.

