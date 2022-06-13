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طبول الحرب في الشمال السوري.. تركيا تهدد

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

مع رفع أنقرة حرارة التصعيد شمال سوريا، في محاولة لقضم المزيد من الأراضي السورية بحجة إقامة منطقة آمنة تشمل تغيرا ديمغرافيا وجلب شريطا سكاني موالي لها، على حدودها من خلال الإستثمار في الأزمة الأوكرانية ومحاولة ابتزاز اطرافها.

العالم - صدى سوريا

لم تهدأ التصريحات التركية حول العدوان التركي على سوريا والتي تحمل معها تصميم أنقرة على إقامة المنطقة الأمنة ضمن الأراضي السورية، هذا الذي واجه برفض من اطراف عدة ومنها الروسي والإيراني بالاضافة الى الموقف السوري الواضح من هذا العدوان.

تهجير وتدمير وفقدان للأمان هذا حال الاهالي في مناطق شمال وشمال شرق سوريا جراء العدوان التركي، توقعات بموجات من النزوح تكون كبيرة من المناطق التي تهدد تركيا باجتياحها، رأينا ذلك في مناطق مثل "تل تمر" و"عين عيسى" بعد تصعيد القصف التركي في الأيام الماضية في سبيل تنفيذ الأتراك لخطتهم، برسم جديد للخريطة الديمغرافية في تلك المنطقة.

وللاضاء على التفاصيل استضاف برنامج" صدى سوريا":

عضو مجلش الشعب السوري علي جضعان

الكاتب والصحفي أيهم مرعي

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