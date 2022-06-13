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رئیس‌ الجمهورية يزور اصفهان يوم الخميس المقبل

رئیس‌ الجمهورية يزور اصفهان يوم الخميس المقبل
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

اشار السيد محمد حسيني المساعد البرلماني لرئيس الجمهورية انه من المقرر ان يقوم السيد ابراهيم رئيسي بزيارة الى اصفهان يوم الخميس المقبل وذلك في اطار زياراته الدورية للمحافظات الايرانية.

العالم - ايران

وأكد السيد حسيني الذي كان يتحدث لمراسل القسم السياسي بوكالة انباء فارس أن الرئيس رئيسي سيقوم بهذه الزيارة التي تعتبر الجولة الـ 25 لمحافظات البلاد التي يقوم بها برفقة اعضاء حكومته.

وأوضح المساعد البرلماني لرئيسي بان برنامج الزيارة يتضمن لقاء ابناء هذه المحافظة والاجتماع بمختلف شرائحها اضافة الى عقد الاجتماعات مع المسؤولين والمواطنين.

وتوقع حسيني ان تعقد جلسات طرح الاسئلة لرئيس الجمهورية بمشاركة مختلف شرائح اهالي المحافظة بينهم السيدات وعلماء الدين بالاضافة الى تخصيص ميزانية والبدء بالمشاريع المقررة في المحافظة.

ولدى اجابته على سؤال هل هناك مشروع خاص لمحافظة اصفهان؟ قال: ان الحكومة تهتم بكل المحافظات مع اخذ المسائل المهمة بعين الاعتبار خاصة قضية الماء التي يعاني منها المواطنون في المناطق المجاورة لمحافظات مثل اذربايجان غربي وشرقي بسبب عدم هطول الامطار فيما تبقى مسألة اصفهان في الاولوية.

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رئیس‌ الجمهورية يزور اصفهان يوم الخميس المقبل

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