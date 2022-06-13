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حريق حافلة كانت تقل أكثر من 20 معلما ومعلمة في السعودية

حريق حافلة كانت تقل أكثر من 20 معلما ومعلمة في السعودية
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "الوطن" السعودية بأن حريقا نشب في حافلة كانت تقل أكثر من 20 معلما ومعلمة من محافظة الأحساء إلى مقارهم الوظيفية.

العالم- السعودية

وأكدت "الوطن" نجاة نحو 23 معلما ومعلمة، جراء نشوب حريق في الحافلة التي كانت تقلهم من محافظة الأحساء إلى مقارهم الوظيفية في محافظة حفر الباطن مساء أمس الأحد".

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية، فيما دمر الحريق كامل الحافلة.

من جانبه، أوضح قائد ومالك الحافلة مرتضى الهاشم لـ"الوطن" قائلا: "إن الحافلة تقل 20 معلمة، و 3 معلمين، ونشب الحريق، أثناء سير الحافلة في منطقة صحراوية، تبعد عن مدينة الهفوف التابعة للأحساء باتجاه مدخل مركز عريعرة التابع للأحساء نحو 105 كيلومترات، وذلك عند الساعة التاسعة والربع مساء"، مضيفا: "شرارة الحريق الأولى انطلقت من محرك الحافلة في الخلف، وشعر الركاب بالشرارة، وبداية الحريق"، في حين أن قائد الحافلة تولى إيقافها فورا، وفتح البابين لنزول الركاب، وقام بإطفاء المحرك.

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