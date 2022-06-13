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العراق.. رؤساء الجمهورية و"مجلس الوزراء" و"الأعلى للقضاء" يدعون لـ "لم الشمل"

العراق.. رؤساء الجمهورية و
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

اتفق رؤساء الجمهورية، ومجلسيْ الوزراء و"القضاء الأعلى" في العراق، يوم الاثنين، على دعوة الكتل السياسية إلى "لم الشمل" ووحدة الصف.

العالم-العراق

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استضاف رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحث معهما "تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والخدمي للبلد".

وأضاف البيان: "اتفق أطراف اللقاء على دعوة كافة القوى السياسية إلى لم الشمل ووحدة الصف للوصول إلى معالجة حقيقة وواقعية للأزمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الأصعدة".

وحسب البيان، فقد دعا أطراف اللقاء "كافة النخب والفعاليات الإعلامية والثقافية إلى التهدئة وإشاعة روح المحبة والتضامن المجتمعي بين كافة أطياف ومكونات الشعب العراقي".

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العراق.. رؤساء الجمهورية و"مجلس الوزراء" و"الأعلى للقضاء" يدعون لـ "لم الشمل"

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