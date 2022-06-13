العالم-العراق

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استضاف رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحث معهما "تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والخدمي للبلد".

وأضاف البيان: "اتفق أطراف اللقاء على دعوة كافة القوى السياسية إلى لم الشمل ووحدة الصف للوصول إلى معالجة حقيقة وواقعية للأزمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الأصعدة".

وحسب البيان، فقد دعا أطراف اللقاء "كافة النخب والفعاليات الإعلامية والثقافية إلى التهدئة وإشاعة روح المحبة والتضامن المجتمعي بين كافة أطياف ومكونات الشعب العراقي".