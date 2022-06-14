الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

برلمان الجزائر يناقش مشروع قانون الاستثمار الجديد

برلمان الجزائر يناقش مشروع قانون الاستثمار الجديد
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

يناقش البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء مشروع قانون الاستثمار الجديد عقب إحالته من قبل الحكومة، تمهيدا لإقراره والتصديق عليه.

العالم - الجزائر

وأوضح المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري)، في بيان، أن لجنة الشئون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، عقدت اجتماعا، اليوم، لضبط التحضيرات المتعلقة بعرض مشروع قانون الاستثمار .

كانت الحكومة الجزائرية قد أحالت، في جلسة ترأسها الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون في الأيام الماضية، مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى البرلمان لدراسته والتصديق عليه، وذلك عقب إثرائه وإدخال التعديلات عليه.

وتضمن مشروع القانون الجديد العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة له، وتكريس مبادئ الحرية والشفافية والمساواة وفقا لما ينص عليه دستور ٢٠٢٠.

وتعول الحكومة الجزائرية على مشروع قانون الاستثمار الجديد باعتباره أداة قوية لتهيئة مناخ أعمال الاستثمارات بصورة أكبر، واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، ووضع تحفيزات جديدة لهم، فضلا عن القضاء على كافة العراقيل الإدارية والبيروقراطية.

روابط ذات صلة

الجزائر تتوقع نمو اقتصادها 3.4 بالمئة في 2022

الرئيس الجزائري يلتقي قيادة أقدم حزب معارضة لبحث "لم الشمل"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العامري: فتوى الجهاد الكفائي وضعت نهاية لأسطورة داعش

الشيخ نعيم قاسم: الاستحقاق المُلحّ والضروري هو تكليف رئيس الحكومة وتشكيلها

عشرات المواطنين في مصر يتخلون عن جنسيتهم..ما السبب في ذلك؟!

لبنان..هوكشتين سيستمع اليوم كلمة الفصل من عون

تركيا: مقتل مهاجر أفغاني برصاص حرس الحدود اليوناني واليونان ترد

في اول تعليق.. السيسي يعلق على قرار إثيوبيا 'الملء الثالث' لسد النهضة