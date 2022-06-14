قطر وأرمينيا توقعان 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الدوحة

العالم- قطر

واستقبل أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، في مكتبه بالديوان الأميري، رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان"، الذي يجري زيارة للدوحة غير معلنة المدة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أنه جرى خلال المقابلة "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تنميتها وتعزيزها، إضافةً إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كما عقد رئيس وزراء قطر الشيخ "خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني"، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الأرميني.

وبحث الجانبان تعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والصحة والتعليم والأمن الغذائي، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل.

وعقب المباحثات، شهد الطرفان التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إجراء مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومذكرة للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء القطرية ونظيرتها الأرمينية، وثالثة للتعاون بمجالي السياحة وفعاليات الأعمال.

كما وقَّع الجانبان اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية يريفان، واتفاقية للتعاون المشترك في مجالات الصحة، واتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ورابعة بين جامعة قطر وجامعة ولاية يريفان.