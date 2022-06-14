تركيا: مقتل مهاجر أفغاني برصاص حرس الحدود اليوناني واليونان ترد

العالم - تركيا

وبحسب وكالة "دميرورين" للأنباء الخاصة، فإنّ القتيل كان يحاول، مع مجموعة من 8 أشخاص، العبور من تركيا إلى اليونان، التي تُعَدّ البوابة لدول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوكالة أنّ "قوات الأمن في الجانب اليوناني فتحت النار على مجموعة من المهاجرين الأفغان، الذين أرادوا عبور الحدود بصورة غير شرعية، الأمر الذي أدى الى إصابة شخص واحد بجروح خطيرة مات في إثرها لاحقاً في المستشفى"، مشيرةً إلى فتح تحقيق في الحادث.

ورداً على التقرير، اتهم وزير الحماية المدنية اليوناني، تاكيس ثيودوريكاكوس، أنقرة بنشر "أخبار مضلِّلة"، وبأنّ لها "ماضٍ مضطرب في استغلال المهاجرين غير الشرعيين".

يُذكَر أن العلاقات بين البلدين تشهد اضطرابات متكررة منذ عقود، ونزاعات حدودية. وتتبادل أنقرة وأثينا، باستمرار، الاتهام بانتهاك المياه الإقليمية والمجال الجوي لكل منهما.

وفي ظلّ تصعيد سياسي واتهامات متبادلة بين الطرفين، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في 1 حزيران/يونيو، أنّه "لن يلتقي بعد الآن مسؤولين يونانيين"، متّهماً إياهم بـ"عدم الصدق".

ومنذ أيام، نشرت وزارة الخارجية اليونانية في موقعها 16 خريطة قالت إنها تُظهر "محاولات تركيا تغيير الوضع الراهن، وانتهاك القانون الدولي" في منطقتي بحر إيجه وشرقي البحر المتوسط.