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عشرات المواطنين في مصر يتخلون عن جنسيتهم..ما السبب في ذلك؟!

عشرات المواطنين في مصر يتخلون عن جنسيتهم..ما السبب في ذلك؟!
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

تخلى عدد كبير من المواطنين المصريين عن جنسيتهم المصرية، مقابل الحصول على جنسيات أخرى وذلك بقرار من وزير الداخلية.

العالم - مصر

ونشرت عدة قرارات بأرقام مختلفة لعام 2022، جاء بينها تخلي 84 مواطنا عن الجنسية المصرية مقابل التجنس بالجنسية الأجنبية.

كما سمح وزير الداخلية لـ84 آخرين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون".

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

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