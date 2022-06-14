بالفيديو.. ما الذي اجبر هوكشتاين على زيارة لبنان الان؟

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واضاف بزي في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث)، ان الحديثين الكبيرين الذين رتبوا هذه الزيارة تحت ضغط الوقائع وليس ضمن المسار التي تسير فيه حركة اموس وليس سرا ان حركة اموس كانت قد وصلت لطريق مسدود بزيارته الاخيرة والتي استند فيها الرد اللبناني الرسمي الى الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القصر الجمهوري في الثامن عشر من شهر اذار هذا العام والذي لازال هذا اللقاء يشكل المرتكز الاساسي للموقف الموحد الذي سيسمعه اموس هوكشتاين من رئيس الجمهورية اللبنانية.

واشار الى ان الحدث الاول هو وصول المنشأة الغازية الضخمة "ENERGEAN POWER" الى سواحل شمالي فلسطين والحدث الثاني هو اطلالة سماحة السيد حسن نصر الله منذ ايام وحجم الزلزال الذي احدثته في حركية هذا المسار سياسيا على الاقل .

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