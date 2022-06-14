مواقع اسرائيلية بينها المطار تتعرض لهجوم سيبراني

العالم - الاحتلال

وذكر الموقع أنّ عدداً كبيراً من المواقع الإسرائيلية قد تعطل، منذ ساعات صباح أمس الإثنين، مشيراً إلى أن من ضمن الأهداف التي طاولها الهجوم، موقع سلطة المطارات في إسرائيل الذي تعطل هو الآخر لبعض الوقت، وموقع القناة الإسرائيلية التاسعة، وموقع سلطة البث الإسرائيلية العامة "كان"، الذي تمكن من العودة إلى العمل بعد وقت قصير من استهدافه.

ولفت الموقع إلى أن مجموعة الهاكرز المذكورة، التي تتخذ من أراضي العراق قاعدة لها، قالت إن الهجوم كان رداً على اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني، قبل عامين.

ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أنّ مجموعات مختلفة على شبكات التواصل أعلنت، منذ صباح أمس، عن شنّ هجمات سيبرانية على مواقع إسرائيلية مختلفة، مشيراً إلى أنّ مصادر إسرائيلية أقرّت بأنّ توقيت الهجوم اختير بشكل دقيق عند الساعة 1:02، وهي ساعة تنفيذ القوات الأميركية عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني، وقائد "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس.