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مسؤول 'إسرائيلي': لو كان عندي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليه

مسؤول 'إسرائيلي': لو كان عندي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليه
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الشؤون الدينية في حكومة كيان الاحتلال، اليوم الثلاثاء، متان كهانا :"إنه يعتقد أن آفاق تحقيق السلام مع الفلسطينيين غير ممكنة في المستقبل القريب".

العالم - الاحتلال

ونقلت الإذاعة "الإسرائيلية" كان عن كاهانا في تصريحات عنصرية متطرفة قوله :"لو كان هناك زراً لإخفاء العرب من هنا، كنت سأضغط عليه".

ويُشار إلى أن تصريحات كهانا، وهو عضو في حزب "يمينا" المتطرف برئاسة نفتالي بينيت، جاءت خلال محاضرة ألقاها أمام طلبة في ثانوية "ديرخ أفوت" بمستوطنة "إفرات" المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين بين القدس وبيت لحم.

وأضاف كهانا في كلمته أمام طلبة المدرسة الدينية الثانوية :"إذا كان هناك زرا يمكن الضغط عليه، وإخفاء كل العرب من هنا، وإرسالهم عبر القطار السريع إلى سويسرا، ليعيشوا هناك حياة رائعة، كنت سأضغط على هذا الزر".

وتابع قائلاً :"لكن لا يوجد مثل هذا الزر، ربما كان من المفترض أن نتواجد هنا لوحدنا على هذه الأرض بشكل ما".

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